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Geçici değil, köklü çözümler üretmek hedef olmalıdır!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Lefke Çöp Depolama alanında yanan bölgede incelemelerde bulundu ve rehabilite çalışmalarına destek verdi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:29
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Geçici değil, köklü çözümler üretmek hedef olmalıdır!
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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ilk olarak Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten çöplük alanda yürütülen söndürme, soğutma faaliyetleri ve devam eden çalışmalar, eksiklikler ile bundan sonra yapılacak işler hakkında bilgi aldı.

Bakan Öztürkler, “19 Temmuz 2022 tarihinde çöp depolama alanında çıkan yangın büyük oranda sönmüş olmasına rağmen uzun zamandır çöplük alandan çıkan zehirli dumanların bölge halkının sağlığını ciddi oranda tehdit etmekte olduğunu ifade etti.

BRT’ye açıklamalarda bulunan Bakan Öztürkler, bugün bölge ziyaretlerinin iki önemli nedeni olduğunu ifade ederek, “hem soğutma ve söndürme çalışmalarına destek vermek, hem de bundan sonrasında geçici çözümler yerine, bilimsel çalışmalar ışığında köklü çözümler üretmek hedefiyle birlikte hareket etmek için buradayız” şeklinde konuştu.

Öztürkler, “Belediyelerimizin iş araçlarında ciddi eksiklikleri, sıkıntıları vardır. Bu gibi sorunlar karşısında özel şirketlerden kiralanan iş araçları veya alınan destekle çalışmalar yürütülmektedir. Bugün yaptığımız rehabilite çalışmaları geçici çözümlerdir, tabi ki günlerdir söndürme ve dumanı engelleme adına soğutma çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz de bugün bu çalışmalara ihtiyaç olan paletli dozer desteği ile katkı koyuyoruz ”dedi.

Sekiz yıl önce yine aynı alanda çıkan yangından yayılan zehirli gazlarla bölge halkının ciddi sıkıntı yaşadığını hatırlatan Öztürkler, 21. yüzyılda bilimsel veriler ve yöntemler çerçevesinde çöp depolama alanlarının yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerektiğini, bu görüntülerin yaşanmaması adına bilimsel çalışmalara öncülük edeceklerini açıkladı.

Bakan Ziya Öztürkler, daha sonra Lefke Kaymakamlığı’na geçerek personeli ziyaret etti. Burada kaymakamlık personeliyle de görüş alışverişinde bulunan Öztürkler, kaymakamlık binasının yapısal sıkıntıları ve eksikliklerini de yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e, Lefke ziyaretleri sırasında bölge milletvekili Fırtına Karanfil, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’de eşlik etti.

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