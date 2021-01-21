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Gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının indirimli ödenebilmesi için duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının indirimli ödenebilmesi için belirlenen başvuru ve ödeme süreleri uzatıldığını açıkladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 16:06
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Gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının indirimli ödenebilmesi için duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının indirimli ödenebilmesi için belirlenen başvuru ve ödeme süreleri uzatıldığını açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamada ‘ 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 124/2020 ve 125/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yapacakları başvuru süresi 30 Ocak 2021 tarihine, ödeme süresi ise 26 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Sosyal Sigortalar Dairesi’ne birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyrulur’denildi
        
 

Son Güncelleme: 21.01.2021 17:08
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