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GEÇİTKALE BELEDİYESİ GÜNEY KIBRIS’TA ÇALIŞAN BÖLGE HALKI İÇİN GIDA DESTEĞİ BAŞLATTI

Geçitkale Belediyesi, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

05 Şubat 2021 Cuma 16:31
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GEÇİTKALE BELEDİYESİ GÜNEY KIBRIS’TA ÇALIŞAN BÖLGE HALKI İÇİN GIDA DESTEĞİ BAŞLATTI

Geçitkale Belediyesi, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

Geçitkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Geçitkale ve çevresinde kalan ve Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere yönelik gıda yardımı yapılmaya başlandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuyla ilgili açıklamasında , 50 güne yakın bir süredir, Güney’de çalışan işçilerin işlerine gidemediği ve evlerine yiyecek götüremez noktada olduklarını belirtti. Öztaş,  gıda yardımı paketleri için vatandaşların  katkıda bulunabileceğini de belirtti ve  katkıda bulunmak isteyen vatandaşların , Belediye Halkla İlişkiler Birimine başvurabileceklerini kaydetti.

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