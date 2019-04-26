Genç 752 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen narkotik operasyonunda tasarufunda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı Serdar Kuzu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadetr veren polis memuru Murat Döşenci, olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa'da Burç Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tespit edilen zanlı Serdar Kuzu’nun tasarrufunda extasy türü uyuşturucu madde olduguna inanılan 752 adet hap bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ve yazılı dava tebliğinde de suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğunu söyleyen Döşenci,i kısa bir süre sonra üniversite eğitimi tamamlanacak olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini mahkemeye aktardı. Döşenci, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) -