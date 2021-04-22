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GENÇ: “BUGÜN SEÇİM OLSA ARİTMETİK NE KADAR DEĞİŞİR?”

Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

22 Nisan 2021 Perşembe 09:41
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GENÇ: “BUGÜN SEÇİM OLSA ARİTMETİK NE KADAR DEĞİŞİR?”

GÜNDEM KIBRIS

Seçim sistemini yorumlayan Genç, “Şu andaki seçim sistemiyle bir bağımsız milletvekilinin Meclis’e girme şansı yoktur, sıfırdır. Ben bağımsız milletvekili olarak sandığa gittiğim zaman, sadece kendime oy vermem lazım, mantıken. Ama yasa bana diyor ki, ‘Kendinle birlikte 24 milletvekiline daha, yani rakiplerine de oy ver’. Ben nasıl kazanacağım, bağımsızsam. Karma sistemin düzenlenmesi lazım. Küçük bir toplumuz, birbirimizi yakinen tanıyoruz. Seçime gittiğiniz zaman da bunun da eksileri yansıyor. Şu partide tanıdık var, bu partide yakınım var diyerek, oy kullanılıyor. Erken seçim isteniyor. Bugün seçim olsa artitmetik ne kadar değişir, emin değilim. O yüzden önümüze bakalım, vatandaş bizden yoğun çalışma bekliyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mesut Genç
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