Genç yaşta hayatını kaybetti

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Hatice Düzova dün akşam yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 43 yaşındaki Hatice Düzova Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken yoğun bakımda 3 hasta tedavi görüyor.

Düzova'nın coronadan öldüğüne ilişkin bilgi Beyarmudu Belediyesi'nin ölüm ilanından öğrenildi.