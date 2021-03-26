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Genç yaşta hayatını kaybetti

43 yaşındaki Hatice Düzova, dün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

26 Mart 2021 Cuma 09:57
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Genç yaşta hayatını kaybetti

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Hatice Düzova dün akşam yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 43 yaşındaki Hatice Düzova Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken yoğun bakımda 3 hasta tedavi görüyor.

Düzova'nın coronadan öldüğüne ilişkin bilgi Beyarmudu Belediyesi'nin ölüm ilanından öğrenildi. 

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