Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 22-28 Ocak arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek elde edildi.

İthal ürünlerde, 23 numuneden 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.

Yerli ürünlerde, 19 numuneden 18 numune temiz olurken limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

29 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

3 Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz

4 Cahide Kılıç İthal Şili Kırmızı Biber Temiz

5 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

6 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz

8 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz

20 Tük İthal Arpa yemlik Temiz

21 Holly Grains Ltd. İthal DDGS Mısır Temiz

22 Holly Grains Ltd. İthal Yonca Peleti Temiz

23 M.Hacıali İşl. İthal DDGS Mısır Temiz

24 Domates Mağusa Nazlı Özbay Temiz

25 Kereviz Mağusa Nazlı Özbay Temiz

26 Kapya Biber Mağusa Veli Dölek Temiz

27 Domates Mağusa Ümit Coşkun Limit Üstü

28 Kapya Biber Mağusa Ayhan Gök Temiz

29 Hıyar Mağusa Reşit Açıkgöz Temiz

30 Hıyar Mağusa Ali Gürbüz Temiz

31 Hıyar Mağusa Zekeriya Demir Temiz

32 Kapya Biber Mağusa Yıldıray Dağlı Temiz

33 Çilek Yeşilırmak Caner Luman Temiz

34 Çilek Yeşilırmak Cevdet Atalar Temiz

35 Brokoli Yeşilırmak Münever İneci Temiz

36 Marul Yeşilırmak Gülsen Luman Temiz

37 Çilek Yıldırım Hüseyin Kocabaşoğlu Temiz

38 Domates Yıldırım Uğur Özkaral Temiz

39 Domates Yıldırım Efsen Gamlı Temiz

40 Domates Yıldırım Hüseyin A. Kocabaşoğlu Temiz

41 Çilek Yıldırım Hüseyin Özbeyli Temiz

42 Domates Yıldırım Hüseyin Özbeyli Temiz