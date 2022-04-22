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Gıda analiz sonuçları açıklandı!

Tarım Dairesi 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

22 Nisan 2022 Cuma 12:59
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Gıda analiz sonuçları açıklandı!

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 24 numunede 24 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 27 numunede 26 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Son Güncelleme: 22.04.2022 13:02
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