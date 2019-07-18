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Gifa'yı kurşunlayan sanığın kararı 25 Temmuz'da okunacak

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
Gifa'yı kurşunlayan sanığın kararı 25 Temmuz'da okunacak

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan Emre Yalçın, dün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı. “Ağır Yaralama” , “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarından itham edilen sanık Emre Yalçın, suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada savcı Attila Enver Etkin, olguları aktardı. Sanığın avukatı Erinç Cemal, “Müvekkilim tüm parasını casinoda kaydebetti. Bunalım içinde bu suçu işledi. Polise iki gönüllü ifade verip, yardımcı oldu. Suç aletinin yerini gösterdi. Bu suçtan dolayı utanç duyuyor ve özür diliyor. Müştekinin kalıcı hasarı olmaması en büyük sevincimizdir. Sanık, Şubattan bugüne tutukludur. Türkiye’de İstanbul’da yaşayan ailesi de mağdur durumdadır. Pişman olan sanık mahkemenizden özür diler. Takdir mutherem mahkemenindir” dedi.

Başkan Fadıl Aksun, davayı kararı okunamak üzere 25 Temmuz tarihine erteledi.

(Kamalı Haber)

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Anahtar Kelimeler:
GifaKurşun25Temmuz
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