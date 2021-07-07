Girişimcilik Kampı başladı…

Kuzey Kıbrıs’taki 7 farklı üniversiteden, başarıyla mezun olan 10 farklı ülkeden kız öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek 3 günlük kamp, Acapulco Resort Otel’de yapılacak.

Kampta, üniveriste eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç kadın mezunlara, GİKAD Üyesi kadın girişimcilerin tecrübeleri, akademisyenler tarafından girişimcilik konusunda eğitimler, KKTC’nin tarihi ve kültürü hakkında bilgilerin verileceği kampla, genç mezunların ülkelerine döndüklerine KKTC’nin temsilcileri olmalarını sağlamak ve girişimcilik konusunda, dünya çapında bir ağ oluşturmak hedefleniyor.

GİKAD’ın birincisini düzenlediği Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Kampı’na; Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nden; İran, Kenya, Nijerya, Fikistin, Sierra Leone, Tacakistan, Türkmenistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki öğrenciler katılacak.

Kavuklu: Amacımız genç kadınların daha ön planda olması…

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin organize ettiği 1. Girişimcilik Kampı açılış töreni dernek Başkanı İçin Çağıner Kavuklu’nun konuşması ile başladı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD’ın kuruluşu ve amaçları hakkında bilgi vererek, amaçlarının, ülkede kadınları güçlendirerek siyasette, bilimde, ekonomide sosyal sorumluluk projelerinde, sadece katılımcı olarak değil, karar alma mekanizmalarında liderler olarak yer almalarını sağlamak, ve girişimciliği yeni nesiller arasında yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

GİKAD Akademiyle birlikte, kadının üretime, ekonomiye katkısını arttırmak, iş yaşamında daha başarılı olmasını sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler ve projelerin hayta geçirleceğini ifade eden Kavuklu, geleneksel hale getirilecek Girişimcilik Kampının, bu projelerin en önemlilerinden biri olduğunu kaydetti.

Kamp programı ve amaçları hakkında da bilgi veren Kavuklu, ülkelerine dönerek iş yaşamına atılacak genç mezunlardan yaşamları boyunca öğrenme tutkularını yitirmemeleri, yeni fikirlere açık olmaları, risk almaları, inandıkları şeyleri ve doğruları savunmaktan korkmamaları ve her zaman KKTC’ye kalplerinde bir yer ayırmalarını istedi.

Canaltay: GİKAD Akademiyi kutlarım. Bu gibi projeler daha fazla hayata geçirilmeli…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise konuşmasında, GİKAD Akademiyi bu önemli etkinlikten dolayı kutlayarak başarılı gençlerin girişimcilik konusund teşvik edilmelerinin önemine vurgu yaptı.

İnovasyon ve girişimciliğin günümüz dünyasına önemine dikkat çekerek kampın önemli bir proje olduğunu dile getiren Resmiye Eroğlu Canaltay, ülkede bu gibi projelerin daha fazla hayata geçmesini diledi.

İzolasyonlar altında tanınmamış bir ülke olan KKTC’nin, her alanda, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Canaltay, buna rağmen, küçük bir ada ülkesi olan KKTC’de, anavatan Türkiye’nin de desteğiyle yüksek öğrenim ve turizm sektörleriyle, ülke ekonomisinde dinamizm yaratılmaya çalışıldığını anımsattı.

Konuşmasında, iş yaşamındaki tecrübeleri de katılımcılara aktaran Canaltay, ülkelerine döndüklerinde KKTC’nin dünyadaki temsilcileri olacak genç mezunlardan, her zaman cesur olmalarını, risk almalarını ve karşılarına çıkan engellerden yılmamalarını istedi.

Uzun: GİKAD ile işbirliğine hazırız…

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, çok önemli bir projeyi hayata geçiren ve girişimciliği geliştirmek adına önemli işlere imza atan GİKAD’ı kutlayarak, bakanlık olarak her zaman GİKAD ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Cengiz Topel Uzun, bakanlığın, orta öğretimde, girişimcilikle ilgili eğitim programlarının hayata geçirmeyi hedeflediğini de ifade etti.

Öztürkler: Genç mezunların girişimcilik ruhu desteklenmeli…

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Daire Müdürü Ziya Öztürkler, ülkede ekonomik, sosyal problemlerin çözümü için girişimciliğin vazgeçilmez bir unsur olduğuna vurgu yaparak, ilköğretimden doktora sürecine kadar girişimcilik konusunun eğitim programlarında yer alması gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, genç mezunlarda girişimcilik ruhunun desteklenmesine yönelik böyle bir projeyi hayta geçiren GİKAD yetkililerini de kutladı.

Balcıoğlu: GİKAD’ın projeleri girişimciliğin geliştirilmesi konusunda önemli…

YÖDAK Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Hasret Balcıoğlu, eğitim ve diğer her konuda devlet, sivil toplum ve üniversitelerin işbirliğinin önemine vurgu yaparak, GİKAD’ın projelerinin girişimciliğin geliştirilmesi konusunda önemli bir motivasyon sağlayacağına inanç belirtti.

Covid-19 sürcinde de olduğu gibi istenirse krizlerin ve yarattıkları dezavantajların avantajlara ve fırsatlara dönüştürülebileceğini söyleyen Balcıoğlu, YÖDAK olarak ülkenin geleceği için üniversiteler, sivil toplum ve diğer tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sibel Tatar: Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Kampı’da olmaktan mutluluk duydum…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin düzenlediği “Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Kampı’nın” ilk gününde, başarılı yeni mezunlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu anlamlı ve faydalı projeye imza koyan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kurulunu kutladı.

Yeni mezunlardan yaşlarının ve zamanlarının kıymetini bilmeleri ve yaşamlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Tatar, bir iş insanı olarak tecrübelerini aktararak gençlere çok çalışmaları ve fırsatları kaçırmamaları yönünde çağrı yaptı.

İkinci gün programında kimler konuşma yapacak?

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği-GİKAD Akademi’nin, ilkini düzenlediği, Girişimcilik Kampı’nın ikinci gününde Assist.Prof.Dr. Aysem İyikal Celebi, Prof.Dr. Şerife GÜNDÜZ, Asst.Prof.Dr. Kevser Taşel Jurkovic, Asst. Prof. Dr. Ayşen Berberoğlu, Ekrem Toklucu ve Dr.Ayşe Zeki konuşmalar yapacak.