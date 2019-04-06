KKTC’deki teknolojik gelişmelere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlen Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı tamamlandı.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, Devlet Planlama Örgütü, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin ortaklığı ile düzenlenen çalıştayda İnovasyon başlığı altında kalkınma hamleleri ele alındı, fikirden araştırmaya, patentten ürüne kadar olan süreç ve yaklaşımlar tartışıldı.
Devlet hükümet yetkililerinin de katıldığı çalıştayda konuşmalar, sunumlar ve grup çalışmaları yapıldı.