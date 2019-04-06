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Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı tamamlandı

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:56
Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı tamamlandı
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KKTC’deki teknolojik gelişmelere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlen Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı tamamlandı.

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Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERİTA) ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (DESAM) işbirliğinde YDÜ’de düzenlenen çalıştay akademiden, iş dünyasından, özel sektörden ve kamudan temsilcileri bir araya getirdi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, Devlet Planlama Örgütü, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin ortaklığı ile düzenlenen çalıştayda İnovasyon başlığı altında kalkınma hamleleri ele alındı, fikirden araştırmaya, patentten ürüne kadar olan süreç ve yaklaşımlar tartışıldı.

Devlet hükümet yetkililerinin de katıldığı çalıştayda konuşmalar, sunumlar ve grup çalışmaları yapıldı.

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