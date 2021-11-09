Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı

Girne Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesi’nin ilk etabı olan, Girne Antik Liman’ında bulunan Tarihi Gümrük Binası’nın restorasyonu ve liman içerisindeki duvarların temizleme, derzleme işleri ihalesinin tamamlanmasıyla, projeye bugün başlandı. Yaklaşık 5 ay süresi öngörülen ilk etap, 1 milyon 800 bin TL’ye mal olacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairelerinin teknik ekipleriyle, ihaleyi alan firma yetkilileri, bugün ilk etabı başlayan projenin çalışmalarını yerinde inceledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin tanıtım yüzü olan tarihi Girne Limanı’nı iyileştirmek, hak ettiği görünüme kavuşturmak için, bakanlık olarak ciddi çalışma içine girdiklerini belirterek, özellikle pandemi döneminde özel izin alarak bakanlık içinde yaptıkları çalışmaların tamamlanmasıyla, 4 etaplı projeye bugün başlandığını kaydetti.

Projenin birinci etap ihalesinin sonuçlanmasıyla bugün, çalışmaya başlandığını söyleyen Ataoğlu, ilk etabın Girne Antik Liman’ında bulunan tarihi Gümrük Binası’nın restorasyonu ve liman İçerisindeki duvarların temizleme, derzleme işlerini kapsadığını kaydetti.

Projenin ikinci etabının, zemin, su, kanalizasyon ve teknik altyapı işleri olduğunu dile getiren Ataoğlu, bu etapla ilgili olarak Girne Belediyesi ile yazışmaların devam ettiğini, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde ihaleye çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Projenin üçüncü etabının binaların cephelerinin yekpare görünümü, dördüncü etabının ise deniz içi ve mendirek ihalesi olduğunu kaydeden Ataoğlu, projeyi en kısa sürede tamamlayarak, tarihi Girne Limanı’nı hak ettiği görünüme, eski günlerine kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Kısa bir süre sonra seçim yasaklarının başlayacağını dile getirerek tarihi limanla ilgili projenin toplumsal kazanım sağlayacağına dikkat çeken Ataoğlu, Girne Belediyesi ile birlikte yürütülecek zemin – altyapı çalışmalarını kapsayan ikinci etap ihalesinin, seçim yasakların takılmaması için Yüksek Seçim Kurulu ile görüşme yapacaklarını, ihaleye çıkmak için izin isteyeceklerini söyledi.

Ataoğlu, gerekli izni almaları halinde, bir an önce ikinci etap projesi için ihaleye çıkarak, çalışmalara başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

'Girne Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesi'ne kaktı sağlayan herkese ve ilk etabı üstlenen firma yetkililerine teşekkür eden Ataoğlu, limanı hak ettiği görünüme kavuşturacak projenin özelde Girne’ye, genelde KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

İlk etap projesini alan firmanın 5 ay sürmesi öngörülen çalışmaları, 2-3 aylık bir dönemde tamamlayabileceğini ifade ettiğini de dile getiren Ataoğlu, eski Gümrük Binası, Zincirli Kule, Cafe 34 - Carob arasındaki tarihi kule, liman boyunda yer alan tarihi sur duvarların restorasyonunu kapsayan etabının yaklaşık 1 milyon 800 bin TL’ye mal olacağını kaydetti.

Bunun yanında, Girne Belediyesi’nin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden limanda bulunan 2 binanın dış cephesinin, dairenin belirleyeceği şekilde aslına uygun olarak restore etmek için yaptığı talebin de olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, Bakanlık yetkililerinin belediye ile hafta içinde yaptıkları görüşmelerde bu konunun gündeme geldiğini dile getirdi.

Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin iki binanın tespit edilmesi için yazışmalara başladığını, gerekli prosedürün tamamlanması ile Girne Belediyesi’ne iki tarihi bina gösterilerek, restorasyonun yapılması için iş birliği yapacaklarını kaydetti.