Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Lefkoşa’da intihar
Kapat

Girne Belediyesi ile Veterinerler Arasında Protokol İmzalandı

Girne Belediyesi ile veterinerler arasında Girne Belediyesi sınırları içerisinde bulunan başıboş köpeklerin kısırlaştırılmasını öngören bir protokol imzalandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:46
12 Okunma
Girne Belediyesi ile Veterinerler Arasında Protokol İmzalandı

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole  Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi sorumluları, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet. Hek. Burak Toksoy ve Başkan yardımcısı Vet. Hek. Umut Sayılı imza koydu.

 Süresi 1 yıl olan protokol ile Girne Belediyesine ait Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan köpeklerin kısırlaştırılması hedefleniyor.

Her kısırlaştırılmış köpeğin mikroçip takılarak Veteriner Dairesi’ne kaydının yapılması, insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılması sağlanacak olan bu protokolle, kısırlaştırılan köpekler için sahiplendirme çalışma kampanyası hayata geçecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, sokaklarda ve barınakta yaşayan köpekler için böyle bir adım atmanın önemine işaret etti ve “ Çocukların ve gençlerin hayvan sevgisi ile büyütülmesi, bu konuda eğitimin şart olduğunu, bu duygularla yetiştirilmesi ve sokak hayvanlarına sahip çıkmaları gerektiğini da belirtmek isterim. Biz bunu sağladığımız sürece kentimizde ve ülkemizde bir duyarlılık oluşacaktır” dedi.

Görevde başladığı günden bugüne kadar 400 köpeğin  kısırlaştırıldığını kaydeden Güngördü, “Bu protokol ile de sadece bir kısırlaştırma değil aynı zamanda barınakta bulunan hayvanlarla ve sorun teşkil edebilecek hastalıklarla da mücadele edilecektir” diye konutu.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiVeterinerler Arasında Protokol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mezuniyet töreni, 18 haziran cuma akşamı gerçekleştiriliyor
Mezuniyet töreni, 18 haziran cuma akşamı gerçekleştiriliyor
Kültürel Miras Teknik Komitesi, Panagia Kilisesi’nde Koruma Çalışmalarını Tamamladı
Kültürel Miras Teknik Komitesi, Panagia Kilisesi’nde Koruma Çalışmalarını Tamamladı
“Bu bir yaşam mücadelesidir. Ya başarırız ya başarırız”
“Bu bir yaşam mücadelesidir. Ya başarırız ya başarırız”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim