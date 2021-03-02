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Girne Belediyesi Yukarı Girne Mahallesi’nde Çevre Düzenlemesi Yaptı

Girne Belediyesi, Program Dahilinde Olan Yukarı Girne Mahallesi’ndeki Şair Nedim Sokak, Meşeli Sokak ve Kamil Paşa Sokak’ta Parke Döşemesi, Dış Cephe Tamiratı ve Boya İşleri Çalışmaları Gerçekleştirdi

02 Mart 2021 Salı 10:00
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Girne Belediyesi Yukarı Girne Mahallesi’nde Çevre Düzenlemesi Yaptı


Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışma yapılan bölgenin koruma bölgesi olduğunu ve bu bağlamda dokuya uygun olarak 1800 m2 parke yapıldığını, aynı zamanda Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü tarafından bölgede bulunan evlerin dış cephe tamiratı ve boya işleri yapılmaya başlandığını, söz konusu bölgede düzenlenmiş tüm alanı kapsayan peyzaj çalışması başlatılacağının da bilgisi verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada, tarihi dokularımızı korumanın uğraşı içerisinde olduklarını dile getirerek, gelecek nesillere bu yapıların taşınabilmesinin önemine değindi. Girne için Yukarı Girne Mahallesi’nde bulunan bölgenin kültür açısından korunması gereken bir yapı olduğuna dikkat çeken Güngördü, imkanlar dahilinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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