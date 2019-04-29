Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Çatalköy’deki Girne II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Girne ilçesinde geniş bir bölgede dönüşümlü elektrik kesintisi olacak.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:44
Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi var
banner44

banner41
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere şu yerlere elektrik verilemeyecek:

“Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve civarı, Erdener Market ve Güneyi, Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı, Çatalköy Şehit Çocuğu Arsaları, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy'ün batısı, Supreme Supermarket bölgesi, Çatalköy kuzey sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesi, Cratos Hotel, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy'ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy Mezarlık bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel bölgesi, Çatalköy çemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile çevresi, Girne Kızılay Apartmanları bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya bölgesi, Doğanköy’ün doğusu, Selin Villaları bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi kavşağı, Girne Hotel Club Z ve civarı, Rum Mezarlığı civarı ve Girne Tekvando Federasyonu bölgesi.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Lefkoşa İlçesi’nin Düzenlediği Buluşma Yarın Akşam...
UBP Lefkoşa İlçesi’nin Düzenlediği Buluşma Yarın Akşam...
! mayıs'ta benzinciler kapalı olacak!
! mayıs'ta benzinciler kapalı olacak!
Meteoroloji Dairesi açıkladı!
Meteoroloji Dairesi açıkladı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim