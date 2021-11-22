Girne'de ani ölüm!

Girne’de sakin Nurseda Ertürk evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Nurseda Ertürk'ün otopsisi yapılacak...

Nurseda Ertürk'ün vefatıyla ilgili polisten yapılan açıklama şöyle:

22.11.2021 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Girne’de sakin Nurseda ERTÜRK(K-27), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.