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Girne'de ani ölüm!
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Girne'de ani ölüm!

Nurseda Ertürk hayatını kaybetti...

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:23
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Girne'de ani ölüm!
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Girne’de sakin Nurseda Ertürk evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Nurseda Ertürk'ün otopsisi yapılacak...

Nurseda Ertürk'ün vefatıyla ilgili polisten yapılan açıklama şöyle:

22.11.2021 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Girne’de sakin Nurseda ERTÜRK(K-27), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 22.11.2021 13:27
Anahtar Kelimeler:
Nurseda Ertürk
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