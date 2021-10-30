Girne'de feci kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 20.15’te Girne Karaoğlanoğlu’nda meydana geldi.
20 yaşındaki sürüsü Ebube Udehorjı, ZPH 595 plakalı kiralık araçla dikkatsizce Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaptığı sırada, o esnada cadde üzerinde seyreden Mohammed İmran (34) yönetimindeki RM 724 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde vücudunun değişik yerlerinde derin kesikler olması sonucu cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Kiralık araç sürücüsü tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.