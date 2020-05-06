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Girne'de hırsızlık

Girne Beylerbeyinde bir eve girerek hırsızlık yapan zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:25
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Girne'de hırsızlık

Girne’de meydana gelen Ev açma sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yahia Mohammad Yahia Elmıssnıd, Mahmoud Al Adwan ve Joud Ashraf Jeries Al Haddadın dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru huzurunda bulunan zanlı 1 Yahia Mohammad Yahia Elmıssnıd, Zanlı-2 Mahmoud Al Adwan ve Zanlı-3 Joud Ashraf Jeries Al Haddadın’ın Girne'de meydana gelen "Ev Açma ve Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  zanlıların 18-19 Nisan tarihleri arasında Girne Beylerbeyi'nde Kemer Sokak No:22 adresinde sakin Mohammad  Al Lubbat’a ait ikametgahın tespit edilemeyen bir yerinden hasar yapmaksızın açıp içeri girerek ikametgah içerisinde bulunan 1 adet LCD televizyon,1 adet risever, 1 adet kayıt cihazı, 20 adet çeşitli markalarda kol saati, 15 adet güneş gözlüğü, 2 adet numaralı gözlük, 15 adet çeşitli markalarda orjinal parfüm, 1 adet 42 gr 21 ayar altın kolye, 6.400 TL,90 dolar ve 110 Euro para, 1 adet Suriye pasaportu, 1 adet Ipone 7 marka cep telefonu, erkek cüzdan, 2 adet Katar bankasına ait kredi kartı, Katar kimlik kartı ve 1 adet pitbull kahverengi renk köpeği sirkat etmekle methaldar olduklarını belirtti. Polis, 02.05.2020 tarihinde alınan ihbar neticesinde, zanlı Yahia Mohammad Yahia Elmıssnıd’in ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan aramada 8'er adet parfüm ve saat, 3 adet güneş gözlüğü, 1 adet dereceli gözlük, 1 adet Ipone 6 marka cep telefonu, 1 adet traş makinesi, 2 adet uçlu kolye, 1 adet zippo çakmak tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Zanlılar aynı gün Mahkeme emri gereği tutuklandığını söyleyen polis, aynı gün alınan tüm emarelerin, müşteki Mohammad Al Lubbat'a gösterildiğinde emarelerin kendisine ait olduğunu belirttiğini söyledi.  


Zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

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Gibri 2020-05-06 18:35:23

Bunları ülkeye sokan zihniyet enaz bunlar kadar suçludur.

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vatandaş 2020-05-06 18:52:38

bu kadar gözlük parfüm bu adamın evinde ne arar?

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Kahverengi pitbull 2020-05-06 19:10:30

Beni niye aldılar anlamadım.

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