Girne'de olaylı gece!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

22.10.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Girne’de, Mücahitler Caddesi üzerine bulunan bir apartmanın giriş kısmında, B.S.O.(E-25) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Clinton IKECHUKWU(E-25)’yu göğüs kısmından yaralamıştır.

Olayda yaralanan Clinton IKECHUKWU, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. B.S.O.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.