Girne'de yangın

Dün akşam saatlerinde Girne'de ev yangını çıktı.
Girne'de Hasan Zerman'a ait evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangın yatak odası içerisinde muhtemelen çoklu priz üzerinde unutulan dizüstü bilgisayar ve cep telefon kablolarının aşırı ısınması neticesinde meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu 3 adet ahşap kapı, yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve duvarlar tamamen islenerek kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye elipleri yangına müdahale ederken konu hakkında soruşturma devam ediyor.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI :
16.02.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Hasan ZERMAN (E-50)’a ait ikametgahın
yatak odası içerisinde muhtemelen çoklu priz üzerinde unutulan dizüstü bilgisayar ve cep telefon
kablolarının aşırı ısınması neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 adet ahşap kapı, yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve
duvarlar tamamen islenerek kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 17.02.2020 12:35