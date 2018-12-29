Girne'de yangın!

Karakum bölgesinde faaliyet gösteren “Saki” isimli meyhanenin mutfak kısmında muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu mutfak içerisindeki eşyalar ile elektrik tesisatı yandı. Soruşturma devam ediyor.
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