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Girne'de yayaya araç çarptı; 1 kişi yaralandı

Girne’de bu sabah meydana gelen kazada 54 yaşındaki Şengül Tuğ yaralandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:39
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Girne'de yayaya araç çarptı; 1 kişi yaralandı

Girne’de bu sabah meydana gelen kazada 54 yaşındaki Şengül Tuğ yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edinilen bilgiye göre, bugün saat 07.30 sıralarında,  Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Asrem Karagözlü Arifoğlu (K-28), yönetimindeki RD 400 plakalı araç ile cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Şengül TUĞ (K-54)'a çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. 

Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: Jozef Yusuf Darbukaci

Son Güncelleme: 25.01.2021 14:09
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