Girne Turizm Limanı’nda yarım kilo eroin bulundu

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir kişinin üzerine yarım kilo eroin olduğuna inanılan madde bulundu; polis üzerine uyuşturucu bulunan kişi ile konuyla bağlantısı olan 2 kişiyi tutukladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 08:45 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan C.E.’nin (E-38) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ö.S.’nin (E-35) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, toplam 200 mlgr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; S.Ö.’nün (E-36) ikametgahında yapılan aramada ise 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. 3 zanlı da tutuklandı.

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GAZİMAĞUSA’DA 2 TUTUKLU

Öte yandan dün saat 15:30 sıralarında ise, Gazimağusa’da E.K. (E-30) ve E.A.’nın (K-25) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 56 adet hap ve yaklaşık 137 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. E.K ve E.A tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DAKİ TUTUKLAMAYLA BAĞLANTILI BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahta tasarrufunda iki adet tabanca ve 100 adet canlı mermi bulunarak tutuklanan I.I.’nın (E-40) meselesi ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan C.Y. (E-51) tutuklandı.