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Girne’de araç yayaya çarptı

24 Ağustos 2018 Cuma 12:51
Girne’de araç yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 24.08.2018 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Girne’de Ecevit caddesi üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeridinde üzerinde Kuzey istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 55 yaşındaki Gary Steven Gunning  yönetimindeki KN 131 plakalı Pegaut marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun Doğu kısmından Batı kısmına yaya olarak geçmeye çalışan adada turist Anadolu Hotelde kalan 53  yaşındaki Suat Ünlü'ye aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Suat ÜNLÜ kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisinden sonra sağ ayağında kırık, sağ kolunda derin kesi ve vücudunun muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeniyle ortopedi servisinde müşahade altına alındı.

KN 131 plakalı araç sürücüsü Gary Steven Gunning tutuklanmış olup tahkikat devam ediyor.

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