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Girne’de hırsızlık: 1 tutuklu!

Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçtan 2 bin 700 TL para çalan E.Y. (E-36) tespit edilerek tutuklandı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:50
Girne’de hırsızlık: 1 tutuklu!

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam  Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir  araçtan   2 bin 700 TL para çalan  E.Y. (E-36)  tespit edilerek tutuklandı.

Polisin ileri soruşturmasında E.Y.’nin 22-23 Eylül tarihleri arasında  Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinin kapı camını kırarak içerisinden 100 TL ile 70 Euro nakit para, 164 paket tütün, 72 adet farklı tarihlerde çekilmiş amorti kazanmış piyango biletlerini çalarak; 6 adet amorti isabet etmiş piyango biletini Girne’de faaliyet gösteren başka bir iş yerine verip 120 TL alarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi

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Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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