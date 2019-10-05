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Girne’de hırsızlık!

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:11
Girne’de hırsızlık!

(Kamalı Haber) - Girne’de bir evden hırsızlık yapan 15 yaşındaki U.M. ile 17 yaşındaki H.K dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlıların geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından methalder olduğunu ifade etti. 

Erginsoylu,  5 Ekim 2019 tarihinde G.A. isimli şahsın polise gelerek, evine girildiğine ve parasının çalındığına dair şikayetçi olduğunu söyledi.Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, G.A.’nın evinin bulunduğu Malazgirt Sokak’taki çevre güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Polis, yapılan incelemeler sonucu zanlıların tespit edilerek yakalandığını söyledi. Erginsoylu, zanlıların G.A.’ya ait evin  kapısını hasar vermeden açıp içeriye girip, 2 bin TL parasını çaldıklarını ifade etti. Aynı bölgede benzer birçok olayın meydana geldiğini kaydeden polis, zanlıların bu olaylarla bağının olup olmadığının araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti. 

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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkGirneHaber
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