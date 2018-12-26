Girne’de olaylı gece 2 kişi yaralandı!

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre’de, tartışan S.B.G.(E-29), elindeki şişeyi S.A.G. isimli 20 yaşındaki genç kadının başına vurararak darp etti. Araya girmeye çalışan Ö.G.(E-25) isimli şahsı ise kırık şişe parçası ile boğazından yaraladı. Zanlı tutuklandı