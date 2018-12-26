Girne’de olaylı gece 2 kişi yaralandı!

Girne’de dün akşam meydana gelen olayda biri kadın 2 kişi yaralandı.
26 Aralık 2018 Çarşamba 15:39
Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre Girne’de, tartışan S.B.G.(E-29), elindeki şişeyi S.A.G. isimli 20 yaşındaki genç kadının başına vurararak darp etti. Araya girmeye çalışan Ö.G.(E-25) isimli şahsı ise kırık şişe parçası ile boğazından yaraladı. Zanlı tutuklandı
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