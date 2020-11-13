Girne’de ölümlü kaza: Karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı!

Geçtiğimiz ay karşıdan karşıya geçtiği sırada otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 81 yaşındaki Siddika Keleş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Girne’de 13 Ekim 2020 tarihinde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalıştığı sırada, Ahmet EVLİ (E-56) yönetimindeki TFD 194 plakalı otobüsün kendisine çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Girne’de sakin Siddika KELEŞ (K-81), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 12.11.2020 tarihinde yaşamını yitirdi.