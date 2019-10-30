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GKK'dan askeri yasak bölgede avlanılmaması uyarısı

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:44
GKK'dan askeri yasak bölgede avlanılmaması uyarısı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde av sezonunun 27 Ekim’de  başladığını fakat, askeri yasak bölgelerde av yapılmasına izin verilmediğini hatırlattı.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda, önceki gün Gürpınar’da askeri yasak bölgede avlanan avcıların önce uyarıldığı, uyarıya rağmen hȃlȃ avlanmaya devam eden avcılara kışla güvenliğinden sorumlu personel tarafından, arazide hareket kabiliyetli araçlar ile müdahale edilerek muhtemel ölüm veya kazaların engellendiği bildirildi.

Askeri yasak bölgelerde kontrolsüz şekilde avlanmanın, nöbet tutan personelin can güvenliğini tehdit ettiği veya yangına sebep olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca, kışlaların benzinlik, depo ve erlerin yaşam alanlarının emniyetine zarar verdiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri Yasak Bölge
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