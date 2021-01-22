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Glapsides Sulak Alanı çevresi ve Glapsides Halk Plajı temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nin başlatmış olduğu çevre temizliği farkındalık faaliyetleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

22 Ocak 2021 Cuma 15:35
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Glapsides Sulak Alanı çevresi ve Glapsides Halk Plajı temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nin başlatmış olduğu çevre temizliği farkındalık faaliyetleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, KKTC Çevre Yasası çerçevesinde, çevresel tehtidleri işaret eden ve bunlara karşı alınacak önlemleri gerçekleştirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi sağlayarak, sürdürülebilir gelişimi teşvik ederek daha etkin izleme, denetleme ve kontrol edilebilir bir yapıda yürütülmesi ile birlikte çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi olan çevre temizlik kampanyalarına devam ediyor.

Asli görevi çevresel sürdürülebilirliği denetlemek olan Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi ile Temiz Ada Topluluğu, Gazimağusa Hendek Grubu ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde, Glapsides Sulak Alan çevresi ve Glapsides Halk Plajı sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

BRT
        
        
 

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