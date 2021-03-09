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Gökçebel: “KHK Hükümetin gömleğini giymiş demektir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlik ve atölye şefliği sınavlarının ertelenmesi ve müdür muavinliği münhallerinin iptal edilmesinden dolayı Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem düzenledi.

09 Mart 2021 Salı 14:47
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Gökçebel: “KHK Hükümetin gömleğini giymiş demektir”

Sendika, öğretmenlik, atölye şefliği sınavların ertelenmesiyle öğretmen adaylarından siyasi fayda sağlanmaya çalışıldığını iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, eylemde yaptığı açıklamada, 2020 Haziran’dan beri sınavların pandemi gerekçesiyle üçüncü kez ertelendiğini, sınavlar için yaklaşık 2 bin başvurunun bulunduğunu, bunun üzerine 370 geçici statüde öğretmen istihdam edileceğinin açıklanmasından dolayı da öğretmen adaylarının “torpile mahkûm edildiğini” savundu. 

Komisyonun pandemi tehlikesi geçmesi halinde, sınavların bir hafta içerisinde yapılabilecek şekilde hazırlıklı olduğunu söylediğini belirten Gökçebel, Komisyonun bugün ise sınavları nisanda yapabileceğini açıkladığına işaret etti.

Gökçebel, “Bu, iyi bir niyet olmadığını bize gösteriyor” dedi.

Sınav tarihinin açıklanmamasının esas nedeninin öğretmen adayları üzerinden politik fayda sağlamak, öğretmen adaylarını siyasi partilerin peşinden koşturmaya yitmek demek olduğunu iddia eden Gökçebel, “KHK Hükümetin gömleğini giymiş demektir” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Gökçebel, anlaşmanın, Türkiye’den kamu sektöründe istihdam yapılmasını içerdiğini, bugün Türkiye’den devlet okullarında 150’ye yakın öğretmen görev yaptığını, bu öğretmenlerin döviz üzerinden 2 maaş aldığını ve Devlet tarafından ödendiğini söyledi.

Gökçebel, İşbirliği Anlaşmasıyla birlikte “güvencesiz” bir çalışma koşulu yaratılmaya çalışıldığı iddiasında da bulundu.

Gökçebel ayrıca, gün geçtikçe okullardaki öğretmen açığının, emekliye ayrılanlarla birlikte arttığını, geçici statüde 370 öğretmen alınacağının duyurulduğunu ancak öğretmen ihtiyacının katlanarak arttığını, artan öğretmen açığıyla 2021 yeni eğitim yılının açılamaması gibi bir durumla da karşılaşılabileceği uyarısında bulundu. 

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