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Göktaş çiftinin testi pozitif

Ayşe Fevzi Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ile birlikte Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:31
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Göktaş çiftinin testi pozitif

Ayşe Fevzi Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ile birlikte Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Göktaş çiftinin Özok Öğrenci Yurdu’ndaki karantina merkezinde tedavileri sürüyor. Ayşe Fevzi Göktaş yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtirken, karantina merkezindeki şartların kötü olduğunu ifade etti.

Göktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Pazar gün yapılan PCR testim pozitif çıktığından Özok Öğrenci Yurdu Karantina Merkezindeyim... 5 günlük bir tedavi uygulanacak inanın bu virüs çok kötü Allah düşmanıma vermesin derler o kadar yani... Öğrenci yurdunda 4 duvar arasında geçirecek daha çok günüm var... Eşimin dün yapılan PCR testi de maalesef pozitif çıktı... Tek tesellim ayni odada olduğumuz... Sanırım birbirimizden destek alarak bu kötü günleri daha da çabuk atlatacağız... Buradaki yaşam iyi demek isterdim bunu söylemem imkansız gerçekten... Kurallara uymayan odasından dışarıya çıkıp telefon görüşmesi yapanlar mı istersiniz, odasından çıkıp mop aramayı temizliği  bahane edenler mi istersiniz !!! Kurallara uymayanlara 8500₺ ceza varmış ama kimse bu kurallara uymuyor uymayanlara da ceza gelmiyor... Yemekler derseniz inanılmaz karbonhidrat ağırlıklı, çorba, pilav, bol acılı patates yahnisi içinde bir parça havuç ve suda yüzen et parçası, sabah kahvaltısında kızarmış patates, suyu çekilmiş salatalık, pazarda bulup almayacağınız domatesler... Bu hastalıkta iyi beslenmek şart da bu şartlarda imkansız ekstra yemek isterseniz de Özok kantininden belirli saatlerde sipariş verebilirsiniz birileri zengin olsun diye... Ara öğün diye bir şey yok meyve vs... Dışarıda size yemek getirecek biriniz yoksa yandınız demektir. Buranın rezil yemeklerine mecbur kalacaksınız... Bol sıvı tüketin deyip günde 1.5 litre (sabah, öğlen, akşam) su verip yine sizi kantine yönlendirmeler... Burada olduğum sürede arayan soran, istemediğimiz kadar meyve, su ihtiyacımız olan herşeyi getiren arkadaşlarıma çok teşekkürler... Kısacası sevgili arkadaşlarım kendinizi çok iyi koruyun maske mesafe hijyen kurallarına uyunuz... Hayat ihmale gelmez aldığınız nefesin kıymetini bilin... Sağlık dolu günlerde yeniden beraber olmak ümidiyle hepiniz seviliyorsunuz...”

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