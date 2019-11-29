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"Gönlünüzden kopan her bağış çocukların yeni yıl dileklerine dönüşsün"

SOS Çocuk Köyü Derneği yazılı açıklama yaptı

29 Kasım 2019 Cuma 12:43
"Gönlünüzden kopan her bağış çocukların yeni yıl dileklerine dönüşsün"

 SOS Çocuk Köyü aile bakımını kaybeden ve desteğe ihtiyacı olan çocuklar için bağış yapılabilecek hesap numaraları ve mecraları açıkladı.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çocukların yeni yıl heyecanına gelin birlikte ortak olalım. Aile bakımını kaybeden ve sizin desteğinize ihtiyacı olan 109 çocuk ve gence yeni bir yıl armağan edebilirsiniz. Gelin hep birlikte çocukları görmezden gelmediğimiz bir yıl geçirelim. Bu yeni yılda çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanyamıza destek olun. Gönlünüzden kopan her bağış çocukların yeni yıl dileklerine dönüşsün.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, en yakın olan bankalardan birine giderek ilgili hesap numarasına veya SOS Çocukköyü Derneği resmî web adresi www.soscocukkoyu.org’dan “bağış yap” butonundan online bağış yapılabileceği kaydedildi.

Ayrıca, 4120'ye SOS yazıp mesaj atarak 30 TL’lik bağışta bulunulabileceği ve birden fazla da mesaj atılabileceği, 0392 225 70 17 numaralı telefon aranarak ya da Çocuk Köyü’ne gidilip elden de bağışta bulunulabileceği belirtildi.

SOS Çocuk Köyü için banka hesap numaralı şöyle:

Limasol Türk Kooperatif Bankası                                     
TL : 600318       STG 700694 / EURO  740074
Türk Bankası Ltd
TL : 015848733     STG : 7032674
K.T Kooperatif Merkez Bankası:  285258
Creditwest Bank: 15304685
Albank: 9010-18802673-351

Son Güncelleme: 29.11.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberYılYeniYardımSos
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