Görenler şaşkına döndü

Gönyeli Göleti’nde dün öğleden sonra İzzet Çavuş tarafından bulunan tuhaf canlının timsah balığı olduğu açıklandı.

Yapılan ilk incelemelerde hayvanın Atractosteus spatula türü timsah balığı olduğu tespit edildi. Bu tür genelde 1.8 metre ve 45 kilogram ağırlığa, maximum 3 metre ve 160 kilo ağırlığa ulaşabilmelerine rağmen ülkemize Veteriner Dairesi izni ile yasal yollardan akvaryum balığı olarak ithal edilebilmektedir.

TAŞKENT DOĞA PARKI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Gönyeli Barajı kıyısında 112cm uzunluğunda 10kg ağırlığında timsah balığı(Atractosteus spatula, alligator gar) bulundu.

27 Haziran 2020de sosyal medyada yayınlanan fotoğraflardan yola çıkan Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekibi 28 Haziran’da görgü tanıkları ile beraber hayvanın ölüsüne ulaştı ve bulunduğu yerden teslim aldı.

Yapılan ilk incelemelerde hayvanın Atractosteus spatula türü timsah balığı olduğu tespit edildi. Bu tür genelde 1.8 metre ve 45 kilogram ağırlığa, maximum 3 metre ve 160 kilo ağırlığa ulaşabilmelerine rağmen ülkemize Veteriner Dairesi izni ile yasal yollardan akvaryum balığı olarak ithal edilebilmektedir.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü su ürünleri mühendisi Derviş Çavuşoğlu, balığın çok dayanıklı bir tür olduğunu ve bu boya ulaşmasının yaklaşık 10 yıl aldığını belirtti.

Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Uzmanı Ulas Seherlioglu ise yaptığı açıklamada pusu kurarak avlanan bir tür olan timsah balığının, genelde diğer balıklarla beslendiğini fakat Dünyanın diğer yerlerinde su kuşları ve diğer memelileri de tükettiklerine dair kayıtların bulunduğunu belirtti.

Balığın yakın zamanda bilinçsiz kişiler tarafından gölete bırakıldıktan sonra adapte olamayıp öldüğü düşünülse de uzun zamandır orda yaşama ihtimali de bulunuyor. Bu konuda bilgi toplama adına hayvana Pazartesi günü nekropsi yapılacak ve özellikle mide içeriğine bakılacak.

Lütfen evde beslediğiniz su kaplumbağası, kara kaplumbağası, kuş ve balık türlerini doğamıza bırakmayınız. Bu çok ciddi kötü sonuçlar doğurabilecek yanlış bir uygulamadır. Bu tip durumlarda ve doğada oraya ait olmayan bir hayvan gördüğünüzde lütfen Alo 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayınız.