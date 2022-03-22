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“Görevi sona erecek belediye başkanlarının maaşa bağlanması bir rüşvettir”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

22 Mart 2022 Salı 10:04
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“Görevi sona erecek belediye başkanlarının maaşa bağlanması bir rüşvettir”
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ÖZEL HABER

İktidarın Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı manipüle ettiği yönündeki yorumlar hakkında konuşan Şahali, “Bu değerlendirme çok doğru değil. Sendikalar elbette kendi üyelerinin menfaatlerini geliştirmek amacıyla kuruldu. Sendikalar özünde çıkar gruplarıdır ve kendi üyelerinin çıkarını gözetir. Çok açık söylüyorum görevi sona erecek belediye başkanlarının maaş bağlanması bir rüşvettir. Yasada emeklilik hakkı kazanılıncaya kadar maaş bağlanacak. Biz bunu doğru bulmuyoruz” dedi. 

Konuşmasının devamında Şahali, “Ben belediyem kapansın diyen hiçbir yurttaş olduğunu düşünmüyorum. Ama herkes ben daha iyisini hak ediyorum diye de düşünüyordur. Ancak devletin katkı sağlamadığını düşünebilir. Tabi ki bunları topyekûn ele almak gerekmektedir. Biz buna karşı değiliz. Biz bu konuda çalışmalar yaptık. Ancak toplu iş sözleşmelerinin kaldırılması, belediye başkanlarına “Kıyak emeklilik” verilmesi gibi fikirler bizim fikirlerimiz değildi. Biz bunlara karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Seçimin ertelenmesi yönündeki tartışmalar hakkında konuşan Şahali, “Anayasaya göre bu seçim haziran ayında yapılmalıdır. 4 yıl dediğiniz şey maksimum 1,463 günden ibarettir. Bu ne hukuken, ne matematik ne de yasa okuma anlamında doğru değildir. Bunun kadar absürt bir yaklaşım olamaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değildir. Bu seçimine ertelenmesi bizce mümkün değildir. Anayasa bunu çok net ifade etmiş. Biz pandemi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimini erteledik. Ancak herkesin kolaylıkla ikna olacağı şekilde bir pandemi vardı ve seçimi erteledik. Bizim mevzuatımız şuan el vermiyor. Belediyeleri akılcı bir şekilde yönetmek için bu seçimi yapacağız ve bu reform çalışmasını mevcut belediye başkanlarıyla ele almamız gerekmektedir. Dünyadan örneklerle bu reformu yapmalıyız. Seçime 3 ay kala bu reformu yapmak doğru değildir” dedi.

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Erkut ŞahaliGÜNDEM KIBRISÇiğdem AydınBelediye BaşkanlarıBelediye ReformuBelediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı
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