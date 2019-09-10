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Görüşmede, ekonomik ve mali işbirliği protokolü konuşuldu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

10 Eylül 2019 Salı 09:45
Görüşmede, ekonomik ve mali işbirliği protokolü konuşuldu

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’da yer alırken, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur’da hazır bulundu.

Görüşmede, ekonomik ve mali işbirliği protokolü ve buna bağlı kaynak akışlarıyla ilgili çalışmalar hakkında konuşuldu.

İki ülke ilişkileri adına yapılan ziyaretlerin ve açıklamaların önemli olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Amcaoğlu, özellikle Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin ortaya koyduğu iradenin önemine değindi.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluKKTC
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