Grand Sapphire dünyayla buluşmayı sürdürüyor

NorthernLand Group tarafından inşaatı hızla devam eden Grand Sapphire projesi dünyanın farklı ülkelerinde tanıtılmaya devam ediyor. Mağusa-İskele arasında bulunan ve sadece Kıbrıs’ın değil, bölgenin turizminin de çehresini değiştirecek yenilikleri içerisinde barındıran Grand Sapphire projesine yabancı alıcı ilgisi son sürat devam ediyor.

Northernland Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt, bu kapsamda Ukrayna’nın Odessa şehrinde bir tanıtım etkinliğine katıldı. Ukrayna’daki prestijli emlak firmalarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Onur Bozkurt, hem Grand Sapphire projesini, hem de KKTC’nin doğal güzelliklerinin tanıtımını yaptı.

Projenin yedi yıldızlı bir konsept olduğunu ve sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını belirten Bozkurt, Mağusa merkeze 10, denize 2 dakika uzaklıktaki projenin yedi yıldızlı yaşam standardı sunacağını söyledi. Onur Bozkurt, Ukraynanın Odessa şehrinde tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Ukrayna’da ulusal TV kanallarına da konuk olan Bozkurt, “Oluşturduğumuz tanıtım ağı ile sadece Northernland olarak şirket ve projelerimizi değil, bölge ve ülkemizi de tanıtıyoruz.

Bu tanıtımlarımıza dünyanın farklı ülkelerinde de devam edeceğiz. Motivasyonumuz ülke ekonomisine katkı noktasında artarak devam edecek” dedi. NorthernLand Group, Grand Sapphire projesi ile hem KKTC’nin hem de projenin tanıtım etkinliğini gerçekleştiriyor. Bundan sonraki süreçte bu tip organizasyonlara katılacaklarını ifade eden NorthernLand Group yöneticileri, ülkenin ekonomisine katkı yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.