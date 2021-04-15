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Grev Bugün De Devam Ediyor

Meclis’te dün başlatılan grev bugün de devam ediyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 09:50
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Grev Bugün De Devam Ediyor

Grev 08.00 itibarı ile başladı. Sendikalar, temaslı olan kişilerin Meclis’e gelmemesi konusunda karar üretilmesini talep ediyor.

Meclis’te örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) yaptığı greve, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları (VERGİ-SEN) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) da destek veriyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), KTAMS Başkanı Güven Bengihan’dan aldığı bilgiye göre, sendikalar, temaslı olan kişilerin Meclis’e gelmemesi konusunda karar üretilmesini talep ediyor.

Bengihan, gün içerisinde Meclis’teki çalışanlarla toplanıp, süreçle ilgili karar vereceklerini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
MeclisGrev
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