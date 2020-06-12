Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Grev sona erdi

Vergi-Sen’in, Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesinde personel eksikliği nedeniyle dün başlattığı süresiz grev sona erdi.

12 Haziran 2020 Cuma 11:49
556 Okunma
Grev sona erdi

Vergi-Sen’in, Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesinde personel eksikliği nedeniyle dün başlattığı süresiz grev sona erdi.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesinde personel sıkıntısından dolayı dün başlattıkları süresiz grevi, bugün, görev süresi dolan personelin tekrardan gönderilmesiyle askıya aldıklarını belirtti.

Trafik Dairesi yetkililerinin çözmesi gereken sorunu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun çözmeye yönelik adım atmasını olumlu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kuyucuoğulları, sendika olarak kalıcı çözüm üretilmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Vergi-SenTrafik DairesiGrev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ’de rektörlük yarışı başladı
DAÜ’de rektörlük yarışı başladı
3 günlük tutukluluk aldı!
3 günlük tutukluluk aldı!
KAR-İŞ'in eylemi 5. gününde
KAR-İŞ'in eylemi 5. gününde
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim