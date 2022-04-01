Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Flaş Haber
Filmin sonu geldi mi?
Kapat

GSM operatörlerinden ortak açıklama: Eylemde internet kesintisi yapılmadı

GSM operatörlerinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen eylemde öne sürülen ‘internet bağlantısını kestiler’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

01 Nisan 2022 Cuma 18:24
435 Okunma
GSM operatörlerinden ortak açıklama: Eylemde internet kesintisi yapılmadı
banner108

Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell, ortak yaptıkları açıklamada, bugün gerçekleşen eylemde öne sürülen ‘internet bağlantısını kestiler’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yazılı açıklamada, iletişimin anayasal bir hak olduğu hatırlatıldı ve “ne bugün, ne de herhangi farklı bir zamanda bunu engellemek gibi bir durumumuzun olması mümkün değildir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Tıpkı bugünkü gibi binlerce kişinin toplanmış olduğu herhangi bir alanda, altyapımızı ne kadar güçlendirmiş olursak olalım, 3G teknolojisinden kaynaklı yetersizlik yaşanması kaçınılmazdır. 3G şebekesinin bu kapasitede bir yoğunluğu kaldırması mümkün değildir.

3G artık, mevcut ve gelişen teknolojilerin ihtiyaç duyduğu veri miktarına cevap verecek kapasitede değildir. 3G, kullanıcı sayılarının yoğun olduğu ortamlarda talep edilen veri miktarını ve sayısını karşılayamadığı zaman internet işleyişinde aksamalara neden olabilmektedir. 4.5G teknolojisinde ise yoğun ortamlarda hizmet alabilen kullanıcı sayısının ve aktarılan veri miktarının arttırılmış olması nedeniyle internet bağlantısı kesilmemekte ve yoğunluktan da 3G’nin etkilendiği gibi etkilenmemektedir. Bu açıdan mevcut altyapının gelişen teknolojiler ile değiştirilmesi için fiber altyapı olağanının sağlanması ve 4.5G’ye geçiş için ihale sürecinin tamamlanması, hem hızı artırma, hem de yoğunluk kaynaklı aksamaları durdurma açısından oldukça önemlidir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kapsamında; yoğunluktan kaynaklı şebekeye erişememe problemi olduğunu, ancak kesinlikle bir kesinti söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan ramazan ayı mesajı
Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan ramazan ayı mesajı
Seyir halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi
Eylem ateşi Lefkoşa’dan sonra Güzelyurt ve Gazimağusa’da yandı
Eylem ateşi Lefkoşa’dan sonra Güzelyurt ve Gazimağusa’da yandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim