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Güç-Sen tüm sorumluları göreve davet etti ve önlem alınmasını istedi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
Güç-Sen tüm sorumluları göreve davet etti ve önlem alınmasını istedi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), dün Mağusa Limanında meydana gelen kazadan dolayı, orada görev yapan tüm çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti, tüm sorumluları göreve davet etti ve önlem alınmasını istedi.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yazılı açıklamasında, Mağusa Limanı’nda çalışma şartlarının ne kadar zor, güvensiz kontrolsüz ve kirli olduğunu defalarca eylem ve basın açıklaması yaparak duyurduklarını hatırlattı ve “Hiç bir yetkili bakmanın dışında bir önlem almadı” dedi.

Soruşturmaların, kazalar olduktan sonra değil, olmadan yapılması gerektiğini kaydeden Dağman, açıklamasında şunları kaydetti:

“Liman nasıl temiz olur?, Yükler nasıl boşaltılır?, Gemi nasıl boşalır?, liman içindeki binaların sağlamlığı, trafik sorunu konteyner nasıl indirilir, tırlara nasıl yüklenir ve taşınır çalışanların güvenliği nasıl sağlanır diye önceden soruşturma yapılır. Kaza olduktan sonra hiç bir şeyi geri getiremezsiniz.”

(BRT/TAK)

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Güç-Sen
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