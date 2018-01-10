Güçlü bir hükümet aranıyor...

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Meslek örgütleri yetkilileri, ülkenin kalkınıp gelişebilmesi için güçlü bir siyasi yapıya ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, sürekli tekrarlanan seçimlerle bunun sağlanamayacağını belirtti.

KITOB Başkanı Özboğaç: “Hükümet kurulmalı”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, seçimlerin sürekli tekrarlanmasıyla ülkenin önünün bir türlü açılamadığı gibi bir gelişme de sağlanamadığını kaydetti. Özboğaç, “7 Ocak’ta yapılan seçim sonucunun bu şekilde çıkacağının hem yapılan anketlerden hem de yapılan değerlendirmelerden belliydi” diyerek, sonucun büyük bir sürpriz olmadığını söyledi. Özboğaç, sürekli bir seçim havası yaratılmasından dolayı ülkenin büyük bir kayıp yaşadığına dikkat çekerek, halkın verdiği karar doğrultusunda koalisyonun göründüğünü belirtti. Kanber, halkın seçerek görev verdiği partilerin bir an önce iş yapmaya başlaması gerektiğini söyleyerek, bunun da uzlaşı içinde ülkenin önünü nasıl açabileceklerini görüşmeleriyle sağlanabileceğini kaydetti. “Yeniden seçim olsa bile farklı bir tablo ortaya çıkmaz” diyen Özboğaç, bu seçimde partilerin çoğunun oylarının ikiye bölündüğünü ve oy kaybettiklerini söyledi.

Özboğaç, “Ülkenin koalisyondan başka çaresi yok” şeklinde konuşarak, diğer ülkelere bakıldığında tek partili yönetimlerle başarı elde edildiğini, ancak KKTC’de toplum bir koalisyondan yanaysa buna da saygı duyulup bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Özboğaç, ülkenin artık seçim atmosferi dışına çıkıp normal çalışma atmosferine dönmesi gerektiğini belirtti.

“Her seçim devlete ayrı bir külfettir”

Özboğaç, “Gayrı safi milli hasıla olan yüzde 5’i kaybediyoruz. Her seçim devlete ayrı bir külfettir. Dünyanın en çok büyüyen ülkesi Çin’de bu oran yüzde 7’dir. Biz yüzde 5’i her yıl seçimlerle kaybediyoruz. Bu ülke ne yapacak? Sandığa gitme oranı yüzde 80’lerden yüzde 60’lara düştü. İnsanlar artık usandı. Kısır çekişmeler ve kısır kavgalar bir yana bırakılarak artık önümüze bakmalıyız” diye konuştu. Özboğaç, turizmin en büyük engelinin siyasi istikrarsızlık olduğunu ifade ederek, bugüne kadar bir yörüngeye oturamayan turizmin içinde halkın karar veremediğini, kararsızlık ve flu ortamın sürekli turizmi etkilediğini söyledi. Özboğaç, ülkenin uzun vadeli plana ihtiyacı olduğunu belirterek, yapılamayan projelerin hükümetlerin var olmaları halinde dahi aksadığını, böyle belirsizliklerin yaşanmasının ise bir kaosa neden olduğunu kaydetti.

KTEZO Başkanı Kanber: “Halka projeleri dışında kişisel durumları yansıdı”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ise, halkın katılım oranından yola çıkarak ülkede seçime olan ilginin gittikçe azalmakta olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşın geçmişte verilen vaatlerin uygulanmadığını bildiğini ve artık siyasetçiye inanmadığını söyledi. Vatandaşın bundan önceki hükümetlerin olduğu dönemde birçok projenin topluma yansımadığını gördüğüne dikkat çeken Kanber, daha çok politikacıların kişisel durumlarının yansıdığını belirtti. Kanber, kim vatandaş oldu, kim nerede basıl rant elde etti gibi konuların hep gündem olduğunu ifade ederek, 7 Ocak’ta yapılan seçimde çıkan parti oranlarının durumunun istikrarlı bir hükümet oluşamayacağını gösterdiğini söyledi.

Kanber, “Yerel seçimler kapıda. Bununla birlikte bir genel seçimin daha olması mümkün görünmüyor. Son iki ay ülke için bir kayıp oldu. Hem ticaret anlamında hem de diğer alanlarda kayıplar yaşandı. Muhtemelen bir buçuk iki yıl gibi bir süre seçim olmaz diye düşünüyorum. Toplumun siyasete inanmasını sağlayacak yeni şekillenmeler gerekmektedir. Toplumun demokrasiye olan inancı üzerinden tekrar siyasetin canlanması şarttır” diye konuştu. Kanber, partilerin şapkalarını önüne koyup, topluma yeniden bir seçim ortamına sürüklemeden bir karar oluşturması gerektiğinin altını çizerek, toplumun beklentisinin önemli olduğunu kaydetti. Kanber, parti dağılımlarına bakıldığında herkesin bu kadar çok şikayetçi olduğu bir ortamda çıkan sonucun pek de anlaşılır olmadığını söyledi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle:“Üç-dört alternatifli bir hükümet modeli”

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de, seçimden çıkan sonucun halkın taktiri olduğunu belirterek, buna tüm parti ve organlarının saygı duyması gerektiğini söyledi. Kelle, çıkan sonuçla birlikte üç-dört alternatifli bir hükümet modelinin ortaya konabileceğini ifade ederek, “Görev alma zamanıdır. Görevden kaçma zamanı değildir. Halk kime ne görev vermişse çıkan sonuca göre partiler bunu üstlenmelidir. Ülkeyi yeniden bir seçime götürme gibi bir lüksleri yoktur. Hem bütçenin geçmemesi hem de icraatların yarım kalması ve özellikle de tarım alanında yeni yıl desteklerinin gündeme gelmesi, 2017-18 Ekim ayında yağışların geç kalması ise bizleri endişelendirmektedir” diye konuştu.

“Hangi partiye ne düşüyorsa görev almaya başlamalıdır”

Kelle, üretici kesimin güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle devam etti, “Seçim artık geride kaldı. Partiler kendi aralarındaki yarışları geride bırakmalıdırlar. Vatandaş için icraat yapılması gerekmektedir. Hızlı bir şekilde istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız vardır.

O yüzden hangi partiye ne düşüyorsa görev almaya başlamalıdır. Biz üreticiler, bizi daha zor günlere itecek olanlar olacaksa her zaman karşılarında olacağız.”

Tabipler Birliği Başkanı Arifoğlu:“Halkın iradesi tam olarak yansımadı”

Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu ise, seçim sisteminin fiyasko olduğuna işaret ederek, çok sayıda karma oyun yandığını belirtti. Arifoğlu, halkın iradesinin tam olarak sandığa yansımadığını ifade ederek, seçimin neredeyse akademik bir seçim olduğunu kaydetti.

Arifoğlu, seçim sisteminden kaynaklanan nedenden dolayı iradenin yansımadığını belirterek, ortaya çıkan tabloya bakıldığında kimin kim ile koalisyon yapacağının netleşemediğini söyledi.

Arifoğlu, partilerin ucu ucuna çıkan rakamlarının koalisyona anca yetiştiğine dikkat çekerek, komitelerde yeterli temsilcilerin olamayacağının sıkıntı olduğunu dile getirdi.

“Yine sıkıntılı bir süreçteyiz”

“Ne kadar çok koalisyon demek o kadar çok istikrarsız hükümet demek” diyen Arifoğlu, herkesin herkese bir şekilde bağlı olduğunu kaydetti. Arifoğlu, küçük partilerin gücünün hükümetlere daha çok yansıdığını belirterek, “yine sıkıntılı bir süreçteyiz” diye konuştu. Arifoğlu, “Seçimden önce seçim sisteminin doğuracağı sonuca iyice kafa patlatılması gerekirdi” diyerek, “anlaşılan iyice kafa patlatılmadı” dedi. Arifoğlu, özellikle Tabipler Birliği’nin beklemekte olan birçok tüzüğünün olduğunu belirterek, birçok yasanın da değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Arifoğlu, “Yine istikrar yok, yine büyük sıkıntı içindeyiz. Bu nereye benziyor biliyor muzunuz? Öğretmen kopyaya izin veriyor. Öğrenci sınıfı geçiyor. Ama kimse bir şey öğrenmiyor. Memleketin hali budur” diye konuştu.