Gülgün doktordan hüzünlü veda

Bugüne kadar yaklaşık 50 bin hastayı tedavi eden ve özverili çalışmalarıyla tanınan Dr. Gülgün Vaiz yaş haddinden emekli oldu.

Ülkemizin başarılı doktorlarından, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi şefi Gülgün Vaiz’in emekliye ayrılması hastaları arasında hüzün yarattı.

Aslen Girne Tepebaşı köyü 1961 yılı doğumlu Gülgün Vaiz, henüz dört yaşındayken babası Mehmet Oğuz’ u 1965 yılında Dikmen-Boğazda toplumlar arası çatışmaların sürdüğü günlerde şehit olarak kaybetti. Daha sonra Annesi, nenesi ve küçük kardeşi ile göçmenlik yaşayan Gülgün Vaiz önce Alfa Evleri sonra Göçmenköy’de göçmen evlerinde ikamet ederek ilk okul ve orta okulu başarılı olarak bitirdi. Liseyi Lefkoşa Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra Üniversite hayatına 1980 de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladı. 1986 Yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1991 Yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde Kardiyoloji ihtisasını tamamladı. 1995 Yılına kadar Florance Nightingale Hastahanesinde çalıştı. 1995 yılnda KKTC ye döndü ve KKTC’ nin ilk kardiyoloğu olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde önce Dahiliye Servisinde daha sonra Dahiliye Servisinden ayrılan Kardiyoloji Servisinde adaya dönen diğer Kardiyolog meslektaşlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Kardiyoloji Servisinin İlk şefi olma unvanını taşıyan Dr. Gülgün Vaiz 25 yıllık meslek hayatında yaklaşık KKTC de 50.000 hastasına hizmet verdi. KKTC ‘de İlk Anjiyo Laboratuvarının kurulmasında, Balon ve Stent uygulamalarının başlatılmasında diğer Kardiyolog meslektaşlarıyla beraber öncülük yaptı. Yaş haddinden emekli olan Dr. Gülgün Vaiz evli ve iki çocuk annesidir.