Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

“KUZEY KIBRIS’LA İLGİLİ BİR ALGI OLUŞTURULMADI”…

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, bir gazete ile röportajında eğitime dair önemli açıklamalarda bulundu. Hasgüler, “Haziran geçmiş, Temmuz geçmiş ve Ağustos’un yarısına geldik. Kuzey Kıbrıs’la ilgili bir algı oluşturmamışlar sonrasında da öğrenciler neden gelmiyor diye soruyorlar. Sizce bu şartlarda hangi aile Kuzey Kıbrıs’a çocuğunu gönderir?” diye sordu.



“EĞİTİM HİBRİT OLMALI”…

Hasgüler, üniversitelerin bu yılki stratejilerinin, “öğrencileri uzaktan eğiterek, yeni öğrenciler kayıt oluşturursa onları da kayıt ederiz, üniversitelerimizdeki hocalarımızı da atarız. Böylece maliyeti kısarız” olduğunu söyledi. Öğrenciler gidip gelemediğini söyleyen Hasgüler, bu durum için bir uygulamanın olmadığını belirtirken, diğer yandan hükümetin ne ile uğraştığını sorguladı. Yeni eğitim takviminin hibrit, yani online ve yüz yüze olmasını istediklerini söyleyen Hasgüler, bu konuda önlemlerin alınmadığını da vurguladı.



