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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasına az bir süre kala, okulların nasıl açılacağı konusunda hem eğitimcilerin, hem öğrencilerin, hem de velilerin akıllarında cevapsız çok soruları var. İlk ve orta eğitimde bu sıkıntılar yaşanırken, pandeminin etkisiyle ciddi bir yara alan yüksek öğrenimde de yeni akademik yıl sıkıntılarla başlayacak.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:39
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

“KUZEY KIBRIS’LA İLGİLİ BİR ALGI OLUŞTURULMADI”

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, bir gazete ile röportajında eğitime dair önemli açıklamalarda bulundu. Hasgüler,  “Haziran geçmiş, Temmuz geçmiş ve Ağustos’un yarısına geldik. Kuzey Kıbrıs’la ilgili bir algı oluşturmamışlar sonrasında da öğrenciler neden gelmiyor diye soruyorlar. Sizce bu şartlarda hangi aile Kuzey Kıbrıs’a çocuğunu gönderir?” diye sordu.


“EĞİTİM HİBRİT OLMALI”

Hasgüler, üniversitelerin bu yılki stratejilerinin, “öğrencileri uzaktan eğiterek, yeni öğrenciler kayıt oluşturursa onları da kayıt ederiz, üniversitelerimizdeki hocalarımızı da atarız. Böylece maliyeti kısarız” olduğunu söyledi. Öğrenciler gidip gelemediğini söyleyen Hasgüler, bu durum için bir uygulamanın olmadığını belirtirken, diğer yandan hükümetin ne ile uğraştığını sorguladı. Yeni eğitim takviminin hibrit, yani online ve yüz yüze olmasını istediklerini söyleyen Hasgüler, bu konuda önlemlerin alınmadığını da vurguladı.


 

Son Güncelleme: 15.08.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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