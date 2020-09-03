Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ARDINDAN SİLAH AMBARGOSU DA KALDIRILDI… ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Anastasiadis'in yaptıkları telefon görüşmesinde, "ABD-GKRY ilişkilerinin derinleştirilmesi" konusunun ele alındığını vurguladı. Açıklamada, "Pompeo, Anastasiadis'e, 2021 mali yılı için Kıbrıs'a giden ya da Kıbrıs'tan çıkan, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemesi altında kontrol edilen ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetlerinin ihracatı, yeniden ihracatı, yeniden transferi ve geçici ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını bildirdi." ifadeleri yer aldı. Görüşmede Pompeo'nun, tüm Kıbrıslılar ve bölge halkının yararına olacak şekilde adanın "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi" için kapsamlı bir karara varılmasını desteklediğini vurguladığı aktarıldı.

AKINCI: “DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM DEĞİL”… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin, Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD'nin GKRY'ye akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüştü. Akıncı, ABD'nin Rum tarafına silah satış kısıtlamasını kaldırma kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti. Akıncı, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de silahlanma çabalarına katkı sağlamak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini belirtti.

TATAR: “ABD DERHAL BU YANLIŞTAN DÖNMELİ”… Başbakan Ersin Tatar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bir yıl süreyle de olsa Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının, Rum uzlaşmazlığının artması ve ABD'nin para kazanmasından başka işe yaramayacağını vurguladı. Bu kararın barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağını vurgulayan Tatar, "ABD'yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki, Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir" değerlendirmesinde bulundu.



