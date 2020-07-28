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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Geçtiğimiz gece saat 3’te Girne’de Colony Otel’e müşteri olarak giriş yapan Şevket Yıldız, sabah Sağlık Bakanlığı tarafından aranınca otelin arka kapısından çıktı. Yıldız’ın dün öğlen saatlerinde gemi ile Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi.

28 Temmuz 2020 Salı 08:18
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

TEST POZİTİF ÇIKINCA BAKANLIK ARADI…

Gündem Kıbrıs’a otel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı 03:00’da Colony’i Otel’e giriş yapan, Sağlık Bakanlığı kuralları kendisine imzalatılan Yıldız ve sabaha kadar odasından çıkmayan Şevket Yıldız isimli şahıs, koronavirüs testi pozitif çıkınca ülkeden bugün öğlen saatlerinde gemi ile kaçtı. Otel yetkililerinin verdiği bilgiye göre sabah saat 10.05’te Sağlık Bakanlığı yetkililerin oteli arayarak ilgili kişinin odasından çıkmamasının söylenmesi üzerine, Yıldız’ın odasından arandığını ancak cevap alınmayınca odasına bakılmasının üzerine içeride olmadığı görüldü.

ARKA KAPIDAN ÇIKTI, TÜRKİYE’YE KAÇTI…

Sağlık Bakanlığı'na hemen bilgi veren yetkililer, güvenlik kameralarından kişinin 10.10’da otelin arka kapısından valiziyle koşarak limana doğru koşar adımlarla gittiği görülmesinin üzerine, yetkililer Saat 10.20de kamera kayıtları ile birlikte önce Sağlık Bakanlığı’nı sonra polisi arayarak Şevket Yıldız’ın otelden kaçtığı bilgisini paylaştı. Alınan bilgiye göre Şevket Yıldız saat 12.30’da gemiye binerek adadan kaçtığı bilgisi elde edildi. 

4 OTEL ÇALIŞANI KARANTİNADA…

Otel yetkilileri Yıldız’ın temas ettiği 4 personelin hemen Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek karantinaya alındığını söyledi. 1 şoför, 1 resepsiyon görevlisi, 1 halkla ilişkiler görevlisi ve 1 de valiz taşıyan personel karantinaya alındı. 


 

Son Güncelleme: 28.07.2020 08:26
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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