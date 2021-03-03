Gündem Kıbrıs Manşet : “AÇIZ AÇ!”

ARAÇLARINI DEVRETMEYE GETİRDİLER… Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz!” sloganıyla dün Lefkoşa’da araçlı eylem düzenledi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünde başlayan eylem, Başbakanlık önüne taşındı. Başbakanlık önüne araçları ile gelen eylemciler burada kornalar ile hükümeti protesto etti ve araçlarını Başbakanlık önüne bırakarak bir basın açıklaması yaptı.

“CEBİMİZDE KURUŞ PARA YOK”… Başbakanlık önünde Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği üyeleri Başbakan Ersan Saner'e seslendi. KTTTB Başkanı tarafından yapılan açıklamada "Cebimizde kuruş para yok, Artık Yeter, Açız Aç, Duy artık sesimizi duy" denildi. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği üyeleri araçlarının anahtarlarını Başbakanlığın giriş kapısına astı ve sembolik araç devir belgesini de yine Başbakanlık önüne bıraktı.

TALEPLERİNE OLUMLU YANIT ALAMADILAR… Bir senedir devletin kendilerine destek vermediğini söyleyen ve taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını dile getiren eylemciler, devletten taleplerini de dile getirdi. Özellikle araçların pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet taleplerini dile getiren KTTTB üyeleri, tüm kamu taşımacılarının bir hibe programı ile desteklenmesi talebinde de bulundu. (BAHAR SANCAR)