Gündüz: Ekonomide Ayaklarımız Üzerinde Durmalıyız

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Menteş Gündüz, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gündüz, “İçinden geçmekte olduğumuz bu dönemde, pandemiye bağlı ekonomik krizler ve destekler gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller kapsamında, hibe programlarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz hep arzu ederiz ki Eylül’de yüz yüze eğitim başlayacak. Turizmi güvenli bir şekilde açmak istiyoruz. Turizmin iyi olabilmesi için gideceğiniz ülkenin güvenli olması gerekir. Ekonomide ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz gerekmektedir. Limanları özelleştirmeliyiz. Avrupa’da böyle, Türkiye’de böyle. Özelleştirmeden korkuyoruz ama bunu sağlam zemine oturtmalıyız. Bundan kaçış yoktur. Bizim en önemli gelir kapımız eğitim ve turizmdir. Belki bir üçüncüsü olarak sağlık turizmini de ekleyebiliriz. Bunun için de Batı bölgesi çok müsaittir” dedi.

Güney Kıbrıs’ta yaşanan büyük yangın ile ilgili de konuşan Gündüz, “Güney Kıbrıs’ta yaşanan yangın bizim bir anda nasıl yok olabileceğimizi göstermektedir. O yüzden bu yangınlar çıkmadan önce tedbirlerimizi almalıyız” dedi.