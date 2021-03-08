GÜNDÜZ: “HANGİ SİYASİ PARTİ ŞU ANDA SEÇİME HAZIRDIR?”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim tartışmaları ile ilgili de sorulan soruları yanıtlayan Gündüz, “Sayın Başbakan çıktı ve meclis kürsüsünde erken seçim çağrısında bulundu. Hangi siyasi parti 3 ay sonra seçime hazırdır. Şu anda aşıların peşinde koşturuyoruz, ekonomik tedbirler peşindeyiz. Şu an insanlar seçim değil, geçim derdindedir” dedi.

Hükümet çalışmaları üzerinde yapılan yorumları da değerlendiren Gündüz, “Yapılan bazı hamleler eksik ve yetersiz olabilir ama bunlar da zaman içinde toparlanacak, düzelecektir” dedi.