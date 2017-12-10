Güneş: "Milletvekilleri değil, siyasi irade değişmeli"

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, HP İskele Milletvekili Adayı Ahmet Güneş, siyasete olan ilgisinin 1994 yılında üniversitede başladığını anlatarak, “İzmir’de okuduğum yıllarda çevremdeki arkadaşlarımla sağcılık, solculuk, komünizm ve kapitalizm gibi görüşler üzerine sık sık konuşuyorduk. Uzun soluklu muhabbetlerimiz oluyordu, derin muhabbetler içine girerken tüm bu görüşleri iyice anlayabilmek için kitaplar okumaya başladım ve böylelikle de siyasete olan ilgim başlamış oldu” şeklinde konuştu.

“Sosyal demokratım”

Siyasi görüş olarak Laik, Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti inancında olan Güneş, “Sosyal Demokrat olduğumu söyleyebilirim. Kısacası halkın çoğunluğunun çıkarları noktasında durabilmek, doğru duruş ve düşünce gösterebilmek benim ilkelerimdendir” dedi.

“Toplumsal çıkarlar göz ardı ediliyor”

Açıklamalarında ülkenin en büyük sorunlarına da değinen Güneş, “Bana göre bu ülkedeki en büyük sorun küçük zümrelerin çıkarları korunsun diye, toplumsal çıkarların göz ardı edilmesidir. Bu küçük zümreler de toplumsal sorunların konuşulmasını ve gündeme gelmesini de istemeyerek, bu durumu sabote etmektedirler. Bu sorunlar gündeme geldiği zaman da gündemi başka şeylerle meşgul ederek, toplumun bu sorunlara odaklanılmasını engelliyor. Bunun yanında ülkemizde birçok alanda da birçok sorun sözkonusu” diye konuştu.

“Siyasi irade gösteremiyorlar”

Halkın Siyasete ve siyasetçiye karşı güven kaybına dikkat çeken Güneş, “Bu da siyasetçilerin adil istikrarlı bir siyasi irade gösterememelerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan siyasiler küçük zümrelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir ve bu güvensizliği yaratmıştır” dedi.

“Siyasi kaygıdan dolayı karar alamıyorlar”

“Mecliste görev yapan vekillerin gerçekten vatandaşın beklentileri doğrultusunda icraat yaptıklarına inanıyor musunuz?” sorusunu da yanıtlayan Güneş, şunları söyledi; “Vekillerin çoğunluğu kişisel olarak küçük gurupların çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bunun yanında ciddi reformlar yapma noktasında da siyasi kaygılarından dolayı alınması gereken kararları almıyorlar. Solda siyasete baktığımızda ise oy kaygısıyla onların da kararlar üretemediklerini görüyorum. Sağ siyaset ise vatan millet Sakarya edebiyatı çerçevesinde gerçek sorunları konuşmaktan kaçınıyor. Bu noktada Halkın Partisinin duruşu ise, ülkenin sorunları ne ise onu konuşmak ve sorun çözmeye odaklı bir siyasettir ki zaten bugün duruşumuz da sorun çözme odaklı bir duruştur. Sorunları çözerken de gözettiğimiz nokta genelin yani toplumun menfaatleridir.”

“Milletvekilleri değil, siyasi irade değişmeli”

Bazı kesimlerin sürekli dile getirdiği meclisin yenilenmesi konusuna da değinen Güneş, Halkın geçen seçimlerde değiştirmeyi denediğini anımsatarak, “Halkımız, geçen seçim 50 milletvekilinin 35’ini yeniledi. Ama baktığınız zaman iyi yönde değişen hiç bir şey görmüyoruz. Demek ki milletvekillerinin değil siyasi iradenin değişmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Vizyon sahibi kişiler siyasete yer almalıdır”

Meclisteki kadın vekil sayısının az oluşuna dikkat çekerek, her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı olduğunu vurgulayan Güneş, “Kadın veya erkek bir vekil seçilirken bilgisine, dünya görüşüne ve vizyonuna bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sırf kadın adayımız var ve listelere koyduk değil de, vizyon sahibi kişilerin siyasette yer alması gerekmektedir. Toplumda kadın olmanın dezavantajları olduğu gerçek ve kadın her yere girememekte ve erkeğe göre sorumluluklarının daha fazla olduğu için siyasete çok fazla zaman ayıramadıklarını düşünüyorum. Önümüzdeki kısa dönemde, cinsiyet kotasıyla da birlikte bu durumun değişeceğini ve kadınları hem mecliste hem de diğer alanlarda daha fazla göreceğimizi söyleyebilirim” dedi.

“Eşit bir çözümün yanındayız”

Kıbrıs Sorunu ve müzakerelerle ilgili görüşlerini de Yeni Bakış’la paylaşan Güneş, her iki tarafında kaybedeni olmayan çözüm sürecini desteklediklerini belirterek, “Eşit şartlarda, eşit koşullarda, siyasi eşit bir çözümünden yanayız” şeklinde konuştu.

“Doğa boşluk tanımaz”

“KKTC Meclisi sizce tam bağımsız olarak hareket edebiliyor mu? Yoksa müdahale var mı?” sorusuna ise Güneş; “ Doğa boşluk tanımaz. Eğer siz ülkenizi yönetemiyorsanız bu konuda otorite olacak duruşu sağlayamıyorsanız müdahalenin de değişik boyutlarıyla karşılaşırsınız. Bu da ülkenin yönetimi noktasında zaafiyetlere yol açar. Bu ülkede bir sistemin ve düzenin olmasını istemeyen ve bunu bilinçli bir şekilde uygulayarak bu durumdan çıkar elde eden bir kesimin de var olduğu inancındayım. Örneğin; ülkenin ciddi ve önemli meseleleri konuşulup tartışılırken, bu konularla ilgili saboteler de söz konusudur. Çünkü bu küçük zümrelerin çıkarlana dokunulduğu anda ortalığın karıştığı örneklerini de çok yaşadık. Bu nedenle ciddi, istikrarlı ve sorunları çözme odaklı bir siyasi iradeye de ihtiyaç vardır. Bunun önüne geçilebilecek tek yol bana göre Halkın Partisini tek başına iktidar yapmaktır.”

“Milletvekilleri de sorgulanabilmeli”

Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili kamusal alanda ödül ve ceza sisteminin olması gerektiğine dikkat çeken Güneş, “Bana göre ödül ve ceza her alanda olmalı. Bir vatandaş nasıl ki bir suç işlediğinde gereken cezası veriliyor ise, milletvekilleri için de bu geçerli olmalı ve sorgulanabilmeli” diye konuştu.

“Banka faizleri düşürülmeli”

Ülkemizin en büyük sorunu haline gelen alacak-verecek davalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Güne,, bu sorunun minimize etmek için banka faizlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Güneş, “Öte yandan dövizin yükselişi ile döviz borçlanan kişilerin zor durumu borçların Türk Lirasına çevrilmesi söz konusu olabilir. Bir diğer önlem ise bu borçlar uzun vadeye yayılarak ödeme kolaylıkları getirilebilir. Bir zamanlar bu ülkede ucuzlatma diye bir önlem konuşulmaktaydı ve bu konuda hasıraltı edilen bir diğer konuydu. Maaşlar göç yasası adı altında düşürülürken, buna ek olarak insanların alım gücü zayıflamasın diye ucuzlatma konuşulmaktaydı. Ama bu konu bilinçli olarak göz ardı edildi. O projenin ucuzlatma ayağı devreye girmiş olsaydı insanlar ekonomik olarak çok fazla etkilenmeyeceklerdi. Bunların yanında bu ülkede bir faiz yasasının artık hazırlanması ve yürürlüğe koyması şarttır” dedi.

“Ülkeye girişler önlenmelidir”

Ülkenin bir diğer sorunu olan alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımın artması ve kullanım oranının küçük yaşlara kadar inmesini değerlendiren Güneş, ülkemizde bu konularda mücadelenin yeterli olmadığını söyleyerek, “KKTC maalesef uyuşturucu anlamında geçiş noktası olarak kullanılıyor. Bu sebeple bu sorunun önüne geçebilmek için sadece ülke anlamında değil uluslararası mücadeleye girebilmek lazımdır. Ülkeye uyuşturucu sokmanın çok kolay olduğu ortadadır, bu sebeple de iç istihbarat kuvvetlendirilerek, dış istihbaratla da bağlantıya geçilmeli ve mücadele artırılmalıdır. Bunun yanında giriş kapılarında denetim artırılır ve bu sorunun önünde geçilebilmesi o zaman daha mümkün olur. Kısaca bana göre en büyük önlem uyuşturucu ve ona benzer zararlı maddelerin ülkeye girişleri önlemektir” şeklinde konuştu.

“Ekonomi iyileştirilmeli”

Vekil seçildiği takdirde mecliste ilk olarak bütçenin geçirilmesini isteyen Güneş, “Bunun yanında toplumun öncelikli ihtiyacı hangi noktadaysa bana göre ilk o noktaya eğilmek lazımdır. ve bence şu an toplumun en büyük sorunu ekonomik zorluklardır bu konuda da ne gerekiyorsa partimle birlikte çalışıp yapacağız ve gerekli önlemleri alacağız”.